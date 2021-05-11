Греция сообщила о скором возобновлении регулярного авиасообщения с Россией

На следующей неделе планируется согласовать дату возобновления регулярного авиасообщения между Россией и Грецией, об этом договорились сопредседатели смешанной российско-греческой комиссии первый замглавы МИД Греции Милтиадис Варвициотис и министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«Совместное намерение Греции и России, с одной стороны, ускорить процедуры взаимного признания свидетельств о вакцинации, а с другой стороны, согласовать дату начала полетов между двумя странами, выразили во время телеконференции первый заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис и российский сопредседатель смешанной комиссии министр транспорта РФ Виталий Савельев», – цитирует сообщение греческого МИДа РИА «Новости».

Уточняется, что ключевой темой телеконференции стало возобновление греко-российского авиасообщения, так как 15 мая состоится открытие греческого туризма. «Как отметил Варвициотис, авиакомпании считают повышенным интерес к поездкам российских граждан в летнее время по направлению Греции. По этой причине два министра согласились снова связаться на следующей неделе, чтобы окончательно согласовать дату начала полетов на основе последних эпидемиологических данных», – сообщили в МИД.

По словам Варвициотиса, 1% населения Греции вакцинируется каждый день, с точки зрения пандемии, страну можно отнести к «зеленой» категории.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в стране с 3 мая начнут снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Напомним, министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что власти страны снимут ограничения на число посещающих страну российских туристов с 14 мая.