FAZ – в ЕС увидели отвлекающий манёвр в предложении Байдена отменить патенты на вакцины от COVID-19

В ЕС скептически отнеслись к предложению главы Белого дома Джо Байдена отменить патенты на вакцины от коронавируса, пишет Frankfurter Allgemeine. Европейские политики считают, что это уловка с целью отвлечь внимание от низкого экспорта препаратов из США в другие страны. По их словам, главная проблема — это не патенты, а наличие знаний, сырья и мощностей для производства вакцин.



Reuters

Президент США Джо Байден предложил отменить патенты на вакцины от коронавируса, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Тогда производители во всём мире смогут изготавливать их без лицензий. Но в ЕС скептически отнеслись к инициативе главы Белого дома. Европейские политики считают, что эта мера не улучшит ситуацию с поставками средств от COVID-19, ведь главное препятствие для их создания — это не патенты, а производственные мощности, знания и наличие сырья.

Представители Евросоюза считают, что предложению Байдена не хватает конкретики, и оно носит скорее тактический характер, продолжает издание. Эта уловка с целью отвлечь внимание от того факта, что экспорт вакцин из США в другие государства очень мал. Европа же напротив — единственный демократический регион, который в очень большом количестве поставляет препараты от COVID-19 в третьи страны.

Канцлер Германии Ангела Меркель сама решительно выступила против отмены патентов. Свою позицию она аргументировала тем, что экспертные знания о новых вакцинах на основе mRNA могут попасть в руки Китая, а Поднебесная в отличие от менее развитых стран сможет проще воспользоваться этим ноу-хау. Немецкий министр здравоохранения подчеркнул, что препараты наподобие Biontech/Pfizer вообще невозможно просто так производиться в любом месте, даже по лицензии.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также скептически отнеслась к инициативе американцев. По её словам, в краткосрочной и среднесрочной перспективах отмена патентов ничего не даст. Вместо этого она предложила делиться уже произведёнными препаратами и экспортировать их. Её мнение разделяет и президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, если в странах нет ноу-хау для производства вакцин, упразднение лицензий ничего не изменит. Поэтому в рамках борьбы с дефицитом препаратов необходимо их отдавать безвозмездно, призвал он.