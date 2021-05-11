 

ERR – напавшего на школу в Казани нейтрализовали

11.05.2021, 15:00, Новости дня
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Двое неизвестных открыли стрельбу в школе № 175 в Казани. Как передаёт ERR, один из нападавших был задержан, второго ликвидировали. По предварительным данным, в результате погибли 11 человек.


TASS/Scanpix

Неизвестные открыли стрельбу в одной из школ в Казани. Как передаёт ERR, по предварительным данным, в результате нападения погибли 11 человек.

По словам источника в правоохранительных органах, два человека устроили стрельбу в школе № 175. Одного из них уже задержали. По предварительной информации, устроивший стрельбу не учился в этой школе.

Второй* открывший стрельбу оставался в здании и мог удерживать заложников. По последней информации, нападавшего ликвидировали.

По словам очевидцев, несколько детей выпрыгнули с третьего этажа, спасаясь от устроивших там стрельбу. Эвакуированных из школы детей разместили в детских садах, им оказывается психологическая помощь. Всего в школе находились 714 детей и около 70 сотрудников, включая 52 педагогов.
 
* Комментарий ИноТВ: МВД по республике Татарстан сообщает, что стрельбу в казанской гимназии №175 устроил один человек — 19-летний Ильназ Галявиев. По данным ведомства, у нападавшего не было пособников. «Информация о втором стрелке — неверная», — подчеркнули в ведомстве.
 



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