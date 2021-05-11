Санкции против России останутся до полного выполнения Минских соглашений – посол ЕС в Украине

“Евросоюз полностью поддерживает выполнение Минских соглашений и связал свою политику в отношении РФ с выполнением Россией условий Минских договоренностей, включая те санкции, которые есть и останутся до полного выполнения Минских соглашений”, – отметил посол.

По его словам, ЕС финансово помогает Украине, чтобы стабилизировать ситуацию с безопасностью в Европе.

“С 2014 года Евросоюз предоставил Украине €16 млрд – это самая большая помощь, которую ЕС оказывал какой-либо стране… Это поддержка на основе общих ценностей, европейского порядка безопасности и международного права. Это все те ценности, на которых основан ЕС. И наше сотрудничество с Украиной – это не дорога в одну сторону. Это не то, что Евросоюз помогает Украине, а Украина лишь получает помощь. Украина проводит свою политику вместе с Евросоюзом – это часть соглашения о партнерстве”, – подчеркнул Маасикас.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В марте 2014 года в отношении России были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами. Санкционные пакеты несколько раз продлевались, расширялись и ужесточались.

В отношении России действует несколько санкционных пакетов ЕС за посягательство на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. В их числе – запрет на экономические отношения с Крымом и Севастополем (действует до 23 июня 2021 года), а также ограничительные меры в отношении отдельных секторов российской экономики (действуют до 31 июля 2021 года).

США последний раз продлили на год антироссийские санкции 3 марта 2021 года.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

—