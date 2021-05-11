Израиль призвал 5 тыс. резервистов из-за ситуации вокруг сектора Газа

Армия обороны Израиля объявила призыв 5 тыс. военнослужащих резерва из-за эскалации ситуации вокруг сектора Газа, сообщила пресс-служба израильского минобороны.

«Министр обороны Бени Ганц разрешил провести мобилизацию 5 тыс. военнослужащих резерва различных подразделений, в том числе для укрепления сил Южного округа [в зону его ответственности входит граница с сектором Газа] и Управления тыла. Призыв резервистов позволит активизировать оперативную деятельность в ходе текущей армейской кампании «Стражи стены» [в отношении сектора Газа]», – передает сообщение израильского оборонного ведомства ТАСС.

Ранее МИД Израиля призвал мировое сообщество осудить правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС за продолжающиеся ракетные обстрелы израильских городов. В ведомстве заявили, что «ХАМАС запускает ракеты из гражданских районов в секторе Газа, намеренно направляя их на израильских мирных жителей». Израиль ответил на запущенные из сектора Газа 200 ракет.

В воскресенье группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса.

Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме пострадали не менее 612 палестинцев.