Кулеба: РФ остается и на границе, и на оккупированных территориях. Мы будем постоянно получать удары. Но мы знаем, как сдержать врага

“Мы будем постоянно получать удары, поэтому функция сдерживания будет крайне важной. Думаю, за последний месяц все мы увидели, как сдерживание работает на практике. И хочу поблагодарить всех наших партнеров за то, что они нас вовремя услышали и внесли свой весомый вклад в то, чтобы Россия перестала бряцать оружием”, – подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что российские оккупанты в любой момент могут возобновить эскалацию ситуации на Донбассе и на украинской границе.

“Россия остается и на границе, и на оккупированных территориях. Единственное изменение – она перестала громко бряцать оружием. Однако она может начать делать это снова в любой момент. Мы знаем, как сдержать врага, и знаем, как строить альянсы – у нас в этом есть успехи. И мы будем продолжать это делать”, – резюмировал Кулеба.

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил 14 апреля, что РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных. Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявлял 19 апреля, что у украинских границ сконцентрировано около 100 тыс. российских военных. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, не называя точную численность российских сил, отмечал, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 мая заявил, что Россия отозвала только 3 тыс. своих военных, которые дислоцировались в оккупированном Крыму.

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