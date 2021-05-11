 

Кулеба: РФ остается и на границе, и на оккупированных территориях. Мы будем постоянно получать удары. Но мы знаем, как сдержать врага

11.05.2021, 13:00, Новости дня
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“Мы будем постоянно получать удары, поэтому функция сдерживания будет крайне важной. Думаю, за последний месяц все мы увидели, как сдерживание работает на практике. И хочу поблагодарить всех наших партнеров за то, что они нас вовремя услышали и внесли свой весомый вклад в то, чтобы Россия перестала бряцать оружием”, – подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что российские оккупанты в любой момент могут возобновить эскалацию ситуации на Донбассе и на украинской границе.

“Россия остается и на границе, и на оккупированных территориях. Единственное изменение – она перестала громко бряцать оружием. Однако она может начать делать это снова в любой момент. Мы знаем, как сдержать врага, и знаем, как строить альянсы – у нас в этом есть успехи. И мы будем продолжать это делать”, – резюмировал Кулеба.

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил 14 апреля, что РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных. Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявлял 19 апреля, что у украинских границ сконцентрировано около 100 тыс. российских военных. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, не называя точную численность российских сил, отмечал, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 мая заявил, что Россия отозвала только 3 тыс. своих военных, которые дислоцировались в оккупированном Крыму.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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