“Как же это приятно, даже читать”. Горбунов впервые высказался о третьей беременности Осадчей

“Спасибо тебе, любимая, за чудо!” – написал Горбунов и сопроводил пост хештегами “ждем ребенка”, “май” и “чудо”.

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Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

“Как же это приятно, даже читать”, – написала фолловер kristina_makovey.

Контекст:

18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Светская жизнь” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук. Сын телеведущей от Горбунова, Иван, родился в 2017 году. Осадчая и Горбунов поженились незадолго до рождения сына.

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