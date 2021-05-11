 

“Вот есть в Джен какой-то русский дух”. Собчак упрекнула Лопес за воссоединение с бывшим – “алкашом” Аффлеком

11.05.2021, 13:00, Новости дня
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“Подруга, ну ты что. Нельзя возвращаться к бывшим! Но факты таковы: Бен Аффлек и Джей Ло проводят отпуск в Монтане. Похоже, пара решила попробовать начать сначала. Спустя 17 лет. Вот есть в Джен какой-то русский лихой дух: бросить все и вернуться к бывшему – алкашу”, – написала Собчак.

Контекст:

10 мая британский таблоид Daily Mail обнародовал совместные фото Лопес и Аффлека, сообщив, что пара вместе отдыхала на курорте. Представители пары пока не комментируют воссоединение бывших возлюбленных.

Лопес и Аффлек объявили о помолвке в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.

После расставания Лопес летом 2004 года вышла замуж за американского певца Марка Энтони. В браке у пары родились двойнята: сын Макс и дочь Эмми (2008). Летом 2014 года Лопес и Энтони развелись. 

В 2017 году Лопес начала отношения с американским бейсболистом Алексом Родригесом. Спустя два года певица объявила о помолвке. Ожидалось, что свадьба состоится в 2020 году, но пара несколько раз переносила дату, спровоцировав слухи о проблемах в отношениях. 

15 апреля 2021 года Родригес и Лопес через СМИ заявили, что расторгли помолвку и расстались друзьями.

Аффлек после расставания с Лопес был женат на американской актрисе Дженнифер Гарннер, но в 2015 году после 10 лет совместной жизни брак распался. У пары есть трое совместных детей: дочери Вайолет Энн (2005) и Серафина Роуз Элизабет (2009), и сын Сэмюэль (2012). Спустя несколько лет после развода актер признался, что причиной развода была его алкогольная зависимость. 

Расставшись с женой, актер спустя несколько лет начал встречаться с кубино-испанской актрисой Аной де Армас, но в январе 2021 года стало известно, что они расстались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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