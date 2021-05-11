 

Дочь судьи, которая назвала украинцев быдлом, не могут отчислить из университета

11.05.2021, 13:00, Новости дня
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В университете Шевченко журналистам сообщили, что для отчисления есть четкий перечень оснований и публичных призывов к сепаратизму в нем нет. Исправить это могут изменения в закон о высшем образовании. Такие предложения университет уже готовит.

В самом университете слова студентки осудили. Заведующая кафедрой фольклористики Института филологии КНУ Олеся Наумовская заявила, что не может поверить, что такой человек является студентом ее университета.

“Я оторопела, я не могла поверить, что такой человек является студенткой университета. Я считаю, что эта девушка должна понести наказание. Я считаю, что это дело СБУ. Потому что она говорила о территориальной целостности Украины прежде всего”, – отметила Наумовская.

Доцент университета Оксана Мацько, в свою очередь, заявила, что из-за слов Константиновой позор лег на весь университет.

“Очень неприятно читать комментарии, где огульно обвиняют всех преподавателей. Это, бесспорно, репутационные потери”, – отметила она.

Контекст:

Скандал с Константиновой разгорелся 7 мая, когда она опубликовала в Instagram видео, где она вступилась за российского артиста Басту, который незаконно посещал Крым. Басту заметили в Киеве 3 мая и свидетель его пребывания в украинской столице начал расспрашивать его о Крыме. Константинова пожаловалась, что артисту не дают отдохнуть.

“Какое-то наше быдло украинское. Угомонитесь, бл…дь. То, что он артист и выступал в Крыму, вообще ничего, бл…дь, не значит. Он (Крым) уже не наш. Смиритесь уже, бл…дь. Про…бали”, – заявила она.

После этого журналисты и СМИ начали обнародовать информацию о ее семье. Оказалось, что она дочь Печерского райсуда Кристины Константиновой и главы управление Госбюро расследований, которое занимается делами Майдана, Анатолия Тарасюка. Отчим девушки  тоже судья Печерского райсуда. Впоследствии Константинова извинилась за свои слова, заявив, что не знала о политической позиции Басты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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