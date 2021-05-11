Марка Subaru готовит электромобиль Solterra 2022 года

Японский бренд Subaru озвучил название нового электрокара, который выйдет на рынок под именем Subaru Solterra.

Уже в следующем году приступят к продажам автомобиля, который одновременно появится на рынках США, Китая, Европы и Японии. Кроме того, здесь использовали платформу e-Subaru Global Platform, которая применяется в моделях марки Toyota. Покупателям будут доступны модификации с передним или полным приводом.

Пока производитель умалчивает технические параметры серийного электрокроссовера. Вместе с тем автомобиль на тизере отличается формой головной оптики, задними фонарями, а также багажником. Точная дата презентации пока не сообщена публике и будет озвучена несколько позже.