 

Frankfurter Allgemeine – в Иерусалиме не прекращаются стычки палестинцев и израильской полиции

11.05.2021, 10:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Иерусалиме продолжаются насильственные столкновения между палестинцами и израильской полицией, пишет Frankfurter Allgemeine. В связи с происходящим евреям запретили появляться на площади у мечети Аль-Акса. Также власти собираются изменить маршрут традиционного марша в день Иерусалима, чтобы не допустить кровопролития, рассказывает немецкое издание.

И в понедельник в Иерусалиме перед мечетью Аль-Акса произошли стычки между палестинцами и израильскими полицейскими. По словам очевидцев, сотни палестинцев бросались в полицию камнями, а те в свою очередь применяли светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.

Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что больше 180 палестинцев получили ранения. Свыше 80 были госпитализированы. В полиции говорят, что в целях обеспечения порядка и мира на улицах и крышах домов в Иерусалиме задействованы тысячи сотрудников.

Еврейским группам запретили посещать площадь, на которой стоит мечеть Аль-Акса. Там согласно еврейскому преданию находились библейские храмы. К тому же планируется изменить маршрут марша в честь дня Иерусалима, в котором примут участие тысячи палестинцев со знамёнами. Традиционно он пролегает через Дамасские ворота в старом городе и Мусульманский квартал. По поводу старого города в Иерусалиме уже давно идут споры. Там есть места, которые считают священными верующие иудеи, христиане и мусульмане.

Уже в воскресенье стороны применили насилие, что вызвало беспокойство у международной общественности. Сейчас ситуация особенно напряжённая, так как в Израиле с воскресенья на понедельник начался так называемый день Иерусалима, в который каждый год празднуется захват восточной и старой частей города в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Мечеть Аль-Акса — это третья по важности святыня для мусульман, которые в эти дни празднуют окончание поста в Рамадан.

Дата выхода в эфир 10 мая 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.10 / Вакцину «Спутник V» направили на преквалификацию в ВОЗ

07.01 / Во время штурма Капитолия митингующие кричали на русском «Смелее, смелее»

19.07 / Неприемлемая модель ценообразования. “Центрэнерго” выступило против формулы “Роттердам плюс”

17.09 / Трамп: до конца года в США будет не менее 100 млн доз вакцины от COVID-19

26.09 / Абэ указал главную помеху для заключения мирного договора с Россией

15.02 / Членов террористической ячейки задержали в Новосибирске и Томске

08.08 / Посольство США в Бейруте поддержало протесты

01.05 / В “красной” зоне эпидопасности находятся семь регионов Украины. Киев уже в “желтой”

26.09 / Боевики дважды нарушили перемирие на Донбассе – штаб ООС

03.10 / Заявление Навального о его отравлении сравнили с похабной клоунадой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика