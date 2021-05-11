Frankfurter Allgemeine – в Иерусалиме не прекращаются стычки палестинцев и израильской полиции

В Иерусалиме продолжаются насильственные столкновения между палестинцами и израильской полицией, пишет Frankfurter Allgemeine. В связи с происходящим евреям запретили появляться на площади у мечети Аль-Акса. Также власти собираются изменить маршрут традиционного марша в день Иерусалима, чтобы не допустить кровопролития, рассказывает немецкое издание.

И в понедельник в Иерусалиме перед мечетью Аль-Акса произошли стычки между палестинцами и израильскими полицейскими. По словам очевидцев, сотни палестинцев бросались в полицию камнями, а те в свою очередь применяли светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.

Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что больше 180 палестинцев получили ранения. Свыше 80 были госпитализированы. В полиции говорят, что в целях обеспечения порядка и мира на улицах и крышах домов в Иерусалиме задействованы тысячи сотрудников.

Еврейским группам запретили посещать площадь, на которой стоит мечеть Аль-Акса. Там согласно еврейскому преданию находились библейские храмы. К тому же планируется изменить маршрут марша в честь дня Иерусалима, в котором примут участие тысячи палестинцев со знамёнами. Традиционно он пролегает через Дамасские ворота в старом городе и Мусульманский квартал. По поводу старого города в Иерусалиме уже давно идут споры. Там есть места, которые считают священными верующие иудеи, христиане и мусульмане.

Уже в воскресенье стороны применили насилие, что вызвало беспокойство у международной общественности. Сейчас ситуация особенно напряжённая, так как в Израиле с воскресенья на понедельник начался так называемый день Иерусалима, в который каждый год празднуется захват восточной и старой частей города в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Мечеть Аль-Акса — это третья по важности святыня для мусульман, которые в эти дни празднуют окончание поста в Рамадан.

Дата выхода в эфир 10 мая 2021 года.