 

В Канаде нашли бутылку с письмом, его могли отправить с “Титаника”

11.05.2021, 10:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Автор письма от 13 апреля 1912 года – Матильда Лефевр из Франции. По словам исследователей, 13-летняя девочка вместе с матерью и тремя братьями и сестрами были пассажирами на “Титанике”.

В письме сообщается, что они должны прибыть в Нью-Йорк через несколько дней. Автор текста просит тех, кто найдет бутылку, уведомить об этом “семью Лефевров в Левен”.

Отмечается, что результаты исследования воска и бумаги письма, подтвердили его подлинность. Но подозрение вызывает почерк, а также моделирование течения воды в районе “Титаника”.

Контекст:

“Титаник” потерпел крушение в ночь с 14-го на 15 апреля 1912 года. Пароход столкнулся с айсбергом и затонул в Атлантическом океане. В результате катастрофы погибли почти 1,5 тыс. человек.

В 2017 году в Великобритании на аукционе продали письмо, написанное на “Титанике” американским бизнесменом Оскаром Хольверсоном. Письмо ушло с молотка за £126 тыс. ($166 тыс.).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.01 / Терехов попросил Верховную Раду назначить выборы мэра Харькова

06.07 / Боевики ранили украинского военнослужащего возле Верхнеторецкого – штаб ООС

25.02 / ЕС продлил санкции против Белоруссии

07.01 / “Тетя Алла плохого не посоветует”. Пугачева дала дочери Успенской неожиданный совет

29.07 / Под Минском были задержаны боевики российской ЧВК “Вагнер” – СМИ

18.09 / Повышение минимальной зарплаты в 2021 обойдется в 41 млрд грн – Марченко

08.09 / “Моя нация нуждается в помощи”. Тихановская в ПАСЕ призвала мировое сообщество оказывать давление на Лукашенко

30.10 / Отлитую в честь убийства Цезаря золотую монету продали за 3,5 млн долларов

13.03 / К 60-й годовщине Куреневской трагедии в Киеве открыли новую инсталляцию из серии “Взгляд в прошлое”

22.03 / ЕС впервые за 30 лет ввел санкции против Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика