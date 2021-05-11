В Канаде нашли бутылку с письмом, его могли отправить с “Титаника”

Автор письма от 13 апреля 1912 года – Матильда Лефевр из Франции. По словам исследователей, 13-летняя девочка вместе с матерью и тремя братьями и сестрами были пассажирами на “Титанике”.

В письме сообщается, что они должны прибыть в Нью-Йорк через несколько дней. Автор текста просит тех, кто найдет бутылку, уведомить об этом “семью Лефевров в Левен”.

Отмечается, что результаты исследования воска и бумаги письма, подтвердили его подлинность. Но подозрение вызывает почерк, а также моделирование течения воды в районе “Титаника”.

Контекст:

“Титаник” потерпел крушение в ночь с 14-го на 15 апреля 1912 года. Пароход столкнулся с айсбергом и затонул в Атлантическом океане. В результате катастрофы погибли почти 1,5 тыс. человек.

В 2017 году в Великобритании на аукционе продали письмо, написанное на “Титанике” американским бизнесменом Оскаром Хольверсоном. Письмо ушло с молотка за £126 тыс. ($166 тыс.).

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