Новый кроссовер Peugeot 308 Cross 2022 показали на рендере

Французская компания Peugeot приняла решение отказаться от мощной версии Peugeot 308.

В частности, вместо нее появится модификация в кузове кроссовер, который сможет выступить конкурентом для Renault Arkana. Вместе с тем независимые художники уже показали рендеры, которые раскрывают вероятную внешность автомобиля. Кроме того, предполагается, что автомобиль станет более спортивным и получит увеличенный клиренс.

Кроем того, передняя часть кузова останется практически идентичной оригинальную модели. В салоне применят новую приборную панель, а также качественные материалы отделки. Новый кроссовер обладает гибридной установкой с мощностью от 180 до 225 л.с., а также приводится в движение 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.