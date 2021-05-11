 

Новый кроссовер Peugeot 308 Cross 2022 показали на рендере

11.05.2021, 9:32, Новости дня
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Французская компания Peugeot приняла решение отказаться от мощной версии Peugeot 308.

В частности, вместо нее появится модификация в кузове кроссовер, который сможет выступить конкурентом для Renault Arkana. Вместе с тем независимые художники уже показали рендеры, которые раскрывают вероятную внешность автомобиля. Кроме того, предполагается, что автомобиль станет более спортивным и получит увеличенный клиренс.

Кроем того, передняя часть кузова останется практически идентичной оригинальную модели. В салоне применят новую приборную панель, а также качественные материалы отделки. Новый кроссовер обладает гибридной установкой с мощностью от 180 до 225 л.с., а также приводится в движение 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.



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