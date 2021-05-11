В 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса, количество можно увеличить – Степанов

“Количество вакцин, по которым подписаны контракты Министерством здравоохранения, – это 42 млн доз вакцин, которые мы должны получить уже в 2021 году. Подчеркиваю – по ним подписаны контракты. Это никакие не рамочные контракты”, – сказал глава Минздрава.

Он напомнил о достигнутых договоренностях относительно дополнительной партии препаратов от Pfizer/BioNTech в 10 млн доз.

Степанов рассказал, что законтрактованные на текущий год вакцины состоят из 8 млн доз по инициативе COVAX и 32 млн доз, которые должны быть поставлены в страну по прямым контрактам с производителями. Почему в сумме выходит 40 млн доз, а не 42 млн, о которых он говорил – министр не уточнил.

“42 млн доз – это то количество вакцин, которого достаточно, чтобы большинство взрослого населения Украины привить уже в этом году. Но мы не собираемся останавливаться. Мы хотим это количество довести до 48 млн доз. Это для проведения прививок 70% взрослого населения Украины”, – заявил он.

По словам Степанова, уже есть понимание, где можно приобрести дополнительные партии препаратов от COVID-19.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca. 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac. 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech. 27 апреля начались прививки вакциной AstraZeneca-SKBio.

На 10 мая в Украине сделали 864 тыс. прививок.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

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