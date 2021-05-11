Началась разработка самонаводящейся ракеты для РСЗО «Торнадо-С»

Для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» разрабатывается первая высокоточная управляемая ракета калибра 300 миллиметров с головкой самонаведения, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Ведутся научно-исследовательские работы по созданию для российских 300-миллиметровых реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» новой высокоточной управляемой ракеты. Впервые для боеприпасов РСЗО ракета получит комбинированную головку самонаведения (ГСН). Для наведения на цель ракета будет использовать тепловизионный и телевизионный каналы наведения, а также дополнительную полуактивную лазерную систему», – приводит слова источника РИА «Новости».

По имеющимся у источника данным, «в ближайшее время начнется этап стендовых испытаний ГСН для новой ракеты». Источник добавил, что «новый боеприпас должен обеспечить высокоточное поражение приоритетных малоразмерных и сильнозащищенных целей, таких как командные пункты противника, узлы связи и другие долговременные постройки объектов военно-промышленной инфраструктуры».

В том числе, сообщил источник, будет реализована возможность всепогодного и всесуточного уничтожения малоконтрастных и ограниченно подвижных целей.

На сегодняшний день, согласно данным открытых источников, в номенклатуре боеприпасов российских РСЗО есть управляемые ракеты с инерциально-спутниковой системой наведения. Однако эти боеприпасы не имеют головки самонаведения.

Напомним, в июле прошлого года гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов заявил, что РФ заняла треть мирового рынка реактивных систем залпового огня.

РСЗО «Торнадо» создана для замены в российских Вооруженных силах реактивных систем «Град» и «Смерч». Системы «Торнадо» имеют более совершенную систему управления огнем и выпускаются в вариантах «Торнадо-Г» калибра 122 миллиметра и «Торнадо-С» калибра 300 миллиметров.