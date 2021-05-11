Американцы оценили перспективы противостояния РФ в Арктике

Читатели электронной версии американского телеканала Fox News прокомментировали материал о положении дел в арктическом регионе, выразив уверенность, что Соединенные Штаты «уже проиграли» Арктику РФ и Китая.

Телеканал Fox News опубликовал материал, посвященный положению дел в арктическом регионе. Так, согласно чиновнику из Госдепа США, Вашингтон обеспокоен растущим влиянием Китая в этой части Земли, а основатель Института безопасности в Арктике Ник Солхайм подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимы ледоколы. Статья вызвала горячий отклик у читателей материала, передает РИА «Новости».

«Да перестаньте вы! Мы уже проиграли. У народов Китая и РФ есть воля и решимость сделать то, что необходимо сделать. <…> Китай и РФ видят возможности теперь, когда в Белом доме слабый лидер, и они ими пользуются», – высказался Hmmmand.

«Правительство потратит 1 млрд долларов на строительство ледокола. И в эту сумму включены те 100 млн долларов, которые будут потрачены на строительство тренировочного центра по вопросам многообразия, где морякам будут преподавать такие дисциплины, как таяние ледников в условиях потепления климата, вызовы для трансгендеров в Арктике, а также курс по системному расизму на Северном полюсе», – сыронизировал Greyhorse1964736.

Некоторые пользователи вспомнили историю.

«В годы Второй мировой войны Америке потребовалось два месяца, чтобы построить ледокол. Сегодня ей требуется два года только на то, чтобы согласовать его проект», – отметил Either1or300.

А другие американцы предложили обратить внимание на современные проблемы своего государства.

«Поскольку мы потратили триллионы долларов на реализацию программ по продвижению политкорректности и оказание финансовой помощи недееспособным демократическим государствам, у нас не осталось средств для того, чтобы купить даже одну весельную лодку», – написал Moodymac.

«Китайцы разработали долгосрочное видение, стратегию и планы действий. Соединенные Штаты сосредоточились на квартальной прибыли, следующих выборах и планах ведения внутрипартийной борьбы. Все мы понимаем, кто выиграет в этой гонке», – пришел к неутешительным выводам ForTheObservations.

«Америка Байдена, некогда являвшаяся ведущей военной и экономической державой, теперь больше напоминает страну третьего мира, где вспыхивают нескончаемые бунты, где растет уличная преступность, где толпа запугивает судей и присяжных, где растет уровень инфляции, налоговое бремя и массовая безработица, а также попираются гражданские свободы», – заключил davidcjones45988.

Напомним, в марте впервые в истории ВМФ три атомные подводные лодки (АПЛ) одновременно всплыли из-подо льда в Арктике. В апреле официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя опасения США по поводу увеличения активности РФ в Арктике, заявила, что Москва обеспокоена использованием Арктики в целях сдерживания РФ и стремлением Североатлантического альянса к милитаризации региона.