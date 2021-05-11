 

DT – в Кабуле похоронили погибших во взрывах школьниц

11.05.2021, 5:08, Новости дня
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В Кабуле состоялись похороны 45 из почти 70 погибших при взрывах возле государственной школы человек, большинство из которых школьницы, пишет The Daily Telegraph. Как отмечает издание, похороны прошли на фоне критики правительства Афганистана за неспособность положить конец насилию в стране.

В Афганистане похоронили школьниц, ставших жертвами серии взрывов возле государственной школы на западе Кабула. Как пишет The Daily Telegraph, в воскресенье на местное кладбище были доставлены тела 45 девочек, под которые пришлось выделить отдельный участок. 

Всего, по данным на вечер воскресенья, в результате взрывов погибли около 70 человек, а более 160 получили ранения. Большинство погибших — девочки, которые выходили из школы Сайед уль-Шухада в районе Дашт-э-Барчи, в основном населённом шиитами-хазарейцами, после занятий во вторую смену. По данным источников, около здания сначала взорвался заминированный автомобиль, затем последовали две ракетные атаки.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственностьза атаку. Президент Афганистана Ашраф Гани возложил вину на «Талибан»*, однако боевики группировки отрицают свою причастность, утверждая, что взрывы дело рук террористов из «Исламского государства»**.

Родственники погибших рассказали, что с трудом смогли опознать тела, настолько сильными были взрывы. Родственник погибшей 17-летней Марины Хакими Али Насир рассказал, что тело девушки изначально не смог опознать даже её родной брат.

В интервью The Daily Telegraph отец одной из погибших школьниц, 17-летней Аделы, Рахматулла Рафат рассказал, что тело его дочери смогли опознать лишь по царапине на брови, которая у неё была до трагедии.

«Адела так о многом мечтала. Когда я думаю о ней и её мечтах, моё сердце болит и горит. Теперь она похоронена под землёй вместе со своими мечтами, а мы остались с разбитыми сердцами», — отметил Рафат.
  
При этом, как отмечает издание, похороны прошли на фоне критики в адрес правительства за неспособность защитить афганцев и положить конец насилию в стране. В частности, район Дашт-э-Барчи ранее подвергся целой серии нападений на шиитское меньшинство страны, ответственность за большинство из них на себя взяло местное отделение ИГ.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. 


** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



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