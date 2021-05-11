 

ХАМАС предъявил Израилю ультиматум

11.05.2021, 3:44, Новости дня
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Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) выдвинула ультиматум израильским властям, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, сообщила палестинская радиостанция Dunya Al Watan.

«Если противник не прекратит осаду мечети Аль-Акса, <…> пусть ожидает нашего ответа в течение двух часов», – приводит ТАСС слова представителя группировки Абу Убайды.

Ранее, по сведениям палестинского издания Alquds, сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме совершавших молитвы прихожан, применив слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В результате столкновений несколько человек получили ранения.

Всего в течение дня, по последним данным, в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима ранения получили не менее 520 палестинцев, сообщила палестинская радиостанция Dunya Al Watan со ссылкой на Палестинское общество Красного Полумесяца.

Ранее сообщилось, что в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме в понедельник пострадали 215 палестинцев.

В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных.

В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ на обстрел армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади заявил о праве Израиля на защиту граждан и территории от ракетных атак, а также призвал все стороны к деэскалации напряженности.



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