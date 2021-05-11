МВФ предложил списать долг Судана в обмен на реформы

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил план финансирования по списанию задолженности Судана при условии продолжения властями страны реформ, говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

«Исполнительный совет МВФ утвердил план финансирования, который поможет мобилизовать средства, необходимые МВФ для покрытия своей доли в списании задолженности Судана. <…> Это важный шаг в содействии Судану в вопросе нормализации отношений с международным сообществом и достижении прогресса в облегчении задолженности», – приводит текст заявления Георгиевой ТАСС.

По ее словам, реализация плана начнется, когда члены МВФ предоставят необходимые финансовые обязательства при условии продолжения суданскими властями реформ.

«Это поможет разблокировать значительные новые финансовые ресурсы для урегулирования крупных потребностей Судана и сокращения уровня нищеты», – отмечается в заявлении.

Напомним, в конце апреля появились сообщения, что Судан якобы приостановил действие соглашения, заключенного прежними властями страны, о создании российской морской базы на Красном море, а также исключил новое размещение российских военных на морской базе Фламинго. Действие соглашения, согласно источнику телеканала, приостановлено до утверждения его парламентом, Суверенным советом Судана либо правительством страны.

После этого представитель министерства иностранных дел Судана Аль Мансур Буляд заявил, что на данный момент не располагает официальным подтверждением приостановки соглашения о создании пункта ВМФ РФ на Красном море. Позже посольство РФ опровергло утверждения о приостановке соглашения по созданию базы ВМФ в Судане.

В ноябре 2020 года президент Владимир Путин поручил подписать соглашение с Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России. В начале декабря 2020 года РФ заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных российских кораблей. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему пункт МТО ВМФ в Судане имеет важнейшее значение для безопасности России.