При столкновении фуры с автобусом под Пензой пострадали восемь человек

После столкновения фуры с автобусом в Пензенской области водитель грузовика и семь пассажиров автобуса госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Семь пассажиров и водителя фуры [госпитализировали]. Различная степень повреждений», – приводит слова представителя пресс-службы областной прокуратуры ТАСС.

По данным ГУ МЧС по региону, в 20.49 в Бессоновском районе Пензенской области на 651-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» фура въехала в автобус, из которого на остановке выходили люди. По информации прокуратуры, рейсовый автобус направлялся из Пензы в Кижеватово.

По информации областного правительства, шестеро взрослых доставлены в клиническую больницу № 6 имени Захарьина, трое детей госпитализированы в областную детскую больницу имени Филатова.

Как отметили в пресс-службе ГИБДД по региону, движение по трассе не перекрыто. По факту ДТП прокуратура начала проверку соответствия условий дорожного движения требованиям безопасности.

Напомним, 30 апреля на 535-м км дороги Астрахань – Ставрополь столкнулись три автомобиля, включая грузовик и автобус, перевозивший детей. По информации МВД, в ДТП погибли пять человек.