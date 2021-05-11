 

При столкновении фуры с автобусом под Пензой пострадали восемь человек

11.05.2021, 0:44, Новости дня
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После столкновения фуры с автобусом в Пензенской области водитель грузовика и семь пассажиров автобуса госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Семь пассажиров и водителя фуры [госпитализировали]. Различная степень повреждений», – приводит слова представителя пресс-службы областной прокуратуры ТАСС.

По данным ГУ МЧС по региону, в 20.49 в Бессоновском районе Пензенской области на 651-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» фура въехала в автобус, из которого на остановке выходили люди. По информации прокуратуры, рейсовый автобус направлялся из Пензы в Кижеватово.

По информации областного правительства, шестеро взрослых доставлены в клиническую больницу № 6 имени Захарьина, трое детей госпитализированы в областную детскую больницу имени Филатова.

Как отметили в пресс-службе ГИБДД по региону, движение по трассе не перекрыто. По факту ДТП прокуратура начала проверку соответствия условий дорожного движения требованиям безопасности.

Напомним, 30 апреля на 535-м км дороги Астрахань – Ставрополь столкнулись три автомобиля, включая грузовик и автобус, перевозивший детей. По информации МВД, в ДТП погибли пять человек.



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