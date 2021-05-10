Верещук: Американская делегация критиковала медлительность реформ в Украине. Но все же это движение вперед

Разговор [с американской делегацией во главе с госсекретарем США Энтони Блинкеном] был сложный в части конструктива, имела место и критика. Ведь когда разговор искренний и откровенный, это всегда тяжело. Когда звучат аргументы и упреки. В частности, были упреки касательно корпоративного управления. Когда мы говорим про “Нафтогаз”, смену его руководителя и каким образом это произошло.

Также американцы критиковали медлительность реформ во всех сферах, в том числе оборонной. Очевидно, что есть за что критиковать. То же касается антикоррупционной и судебной реформы.

Но это критика, которая нам помогает. Она форматирует нас и наших партнеров, помогает понять, по какому пути мы идем.

И ответ президента Зеленского, думаю, удовлетворил наших партнеров. Мы не двигаемся назад, отката нет – мы двигаемся вперед. Медленно? Да. Готовы принимать критику? Да. Но все же это движение вперед.

Источник: Ірина Верещук / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

—