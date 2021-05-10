Прорывы ледниковых озер могут привести к наводнениям

По данным, собранным экологами, за последние три десятилетия в мире на 50% увеличилось количество ледниковых озер. Разумеется, это последствие глобального потепления, говорят ученые.

Проблема в том, что берегами для этих новых водоемов, где скапливаются огромные массы жидкости, является лед, который продолжает таять. Нетрудно предположить, чем это все закончится. Рано или поздно вода прорвется и хлынет в Мировой океан. Кстати, множество озер образуется на внушительной высоте.

Результатом станут «неожиданно» образовавшиеся приливные волны. Их высоту и мощность пока предугадать невозможно. Но в зоне риска уже оказались миллионы людей, утверждают исследователи процесса глобального потепления.