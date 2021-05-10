 

Йоханссон объявила бойкот организаторам “Золотого глобуса”, обвинив членов оргкомитета в сексизме

10.05.2021, 15:26, Новости дня
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По словам Йоханссон, во время пресс-конференций, посвященных презентации новых фильмов, члены структуры позволяют себе в адрес актеров сексистские замечания, граничащие с домогательствами.

Актриса заявила, что легитимность этой организации предоставили такие люди, как осужденный за изнасилование и домогательства американский продюсер Харви Вайнштейн.

Она отметила, что отказывается от сотрудничества до тех пор, пока  HFPA не будет реформирована.

Также с критикой в адрес HFPA выступили стриминговые компании Netflix и Amazon Studios, отмечается в публикации.

Обладатель “Золотого глобуса”, американский актер Марк Руффало также отреагировал в Twitter на ситуацию, потребовав от компании изменений.

#ChangeIsGolden pic.twitter.com/cKCF6A7Pmm

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) May 8, 2021

Как отмечает Variety, руководство HFPA ответило на критику, заявив, что “усердно работает над внедрением изменений” в соответствии с полученными замечаниями.

Контекст:

Премия “Золотой глобус” присуждается с 1944 года. В феврале 2021 года издание Los Angeles Times заявило, что за последние 20 лет среди членов HFPA не было ни одного темнокожего эксперта.

Йоханссон – лауреат премии BAFTA (2004) за лучшую женскую роль в фильме “Трудности перевода” и премии “Тони” (2010) за лучшую женскую роль второго плана в пьесе “Вид с моста”. 

В 2014 году была удостоена “Почетной премии Сезар”. Актриса – двукратная номинантка на премию “Оскар”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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