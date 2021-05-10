 

Совет ЕС поручил Боррелю представить в ноябре проект военной концепции Евросоюза

10.05.2021, 13:56, Новости дня
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Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза поручили главе дипломатии сообщества Жозепу Боррелю в ноябре представить проект первой европейской военной концепции под названием «Стратегический компас ЕС», говорится в заявлении Совета ЕС.

«В соответствии со стратегической повесткой на 2019-2024 годы Совет призывает ЕС придерживаться более стратегического курса действий и увеличить свой потенциал действовать автономно. ЕС должен продвигать свои интересы и ценности и быть в состоянии противостоять глобальным угрозам и вызовам безопасности», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

В этой связи Совет ЕС призвал верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности представить первый проект «Стратегического компаса» для обсуждения на заседании Совета в ноябре 2021 года.

Осенью прошлого года представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель официально подтвердил разработку нового документа о военной автономии Евросоюза – «Стратегического компаса ЕС». Сообщалось, что доктрину могут принять к марту будущего года.

По данным СМИ, «Стратегический компас» Евросоюза более всего будет походить по форме на стратегическую концепцию НАТО. Цель нового документа – определение общего видения внешних угроз безопасности Евросоюза, методов их парирования и планирование совместных проектов по разработке инновационных видов вооружений, включая танки нового поколения.



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