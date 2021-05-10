 

Турки устыдились из-за участия в будущих учениях НАТО

10.05.2021, 13:34, Новости дня
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Читатели турецкого издания Haber7 негативно высказались в связи с запланированными учениями Североатлантического альянса на Балканах, в которых примут участие 26 государств, включая Турцию.

«Нам нужно придумать оправдание и не участвовать в этих учениях», – написал Абдуррахман Демир, передает РИА «Новости».

Другие комментаторы назвали НАТО русофобской организацией и призвали прекратить лицемерие.

Так, читатель под именем Гектюрк считает, что «26 стран не стоят одной России» и назвал их объединение против одного государства позором.

«А как же сильнейшая в мире Америка? Пусть попробует разобраться с Россией в одиночку», – задался вопросом он.

Некоторые пользователи напомнили, что такие крупные учение стоят миллиарды долларов, которые можно было бы потратить на покупку вакцин, чтобы передать ее бедным странам.

С 17 мая по 2 июня НАТО проведет крупнейшие за последние 25 лет учения Defender Europe – 21, в которых примут участие 26 стран. В числе стран-участниц – не входящие в НАТО Босния и Герцеговина, Косово, Молдавия, Украина и Грузия.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что РФ внимательно отслеживает ход переброски и развертывания сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe. Он также заявил, что Вооруженные силы РФ должны быть готовы к немедленному реагированию в случае «неблагоприятного развития» обстановки в связи с учениями НАТО.



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