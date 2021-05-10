 

Гончаренко: Выступление жены Лещенко в Москве – это просто издевательство над всеми нами

10.05.2021, 12:48, Новости дня
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Об этом он заявил в комментарии “Сегодня”. 

“Потому что господин Лещенко фактически, как член наблюдательного совета государственной “Укрзалізниці”, получает сотни тысяч гривен зарплаты в месяц от украинских налогоплательщиков, от тех людей, чьих родных и близких убивают сегодня российские военные на востоке Украины. А в то же время его жена едет выступать там перед этими людьми, возможно, там будут в Москве на концерте люди, которые воюют против нас и убивают украинцев. Это такое отношение какое-то совершенно кощунственное к собственному народу и к своей стране”, – возмутился он. 

Выступление Топольской в столице страны-агрессора, по мнению Гончаренко, – “свидетельство не то что двойных стандартов, а это просто издевательство над всеми нами с вами”.

“Здесь давно уже надо ставить вопрос, что ему не место в наблюдательном совете в “Укрзалізниці”, поэтому если бы это была история о частных лицах, это уже их дело. А наше дело было бы просто давать этому моральную оценку. Но то, что это связано все с огромными государственными компаниями, это вдвойне и досадно, и неприемлемо. Поэтому, мне кажется, нужно принимать решение о выводе этого почетного “железнодорожника”, неизвестно вообще, чем он занимается как член наблюдательного совета “Укрзалізниці”, добавил нардеп. 

Контекст:

Выступление Топольской прошло 8 мая в ночном клубе Mutabor в Москве. В анонсе было указано, что мероприятие начинается 8 мая в 23.00 и продлится 33 часа. Билет стоил 1800 руб. (около 700 грн). На странице фестиваля Horovod в Facebook отмечалось, что организаторами являются квир-объединения Popoff Kitchen (Москва) и Veselka (Киев).

Лещенко пока это не комментировал. При этом Топольская в Instagram Stories публиковала видео выступления в Mutabor. 

Об отношениях Лещенко и Топольской, известной как DJ Nastia, стало известно в июле 2016 года. В сентябре 2016 года нардеп заявил, что впереди свадьба, которая пройдет “по высшим стандартам”. В сентябре 2017 года они поженились.

В 2018 году Лещенко в интервью главреду издания “ГОРДОН” Алесе Бацман рассказал, что одна сестра его супруги живет в Донецке, другая – в Крыму, а отец – в Луганской области на оккупированной территории.

В конце 2019 года бывшего нардепа Лещенко назначили членом наблюдательного совета “Укрзалізниці”.

Временная следственная комиссия 30 апреля 2021 года признала неудовлетворительной работу наблюдательного совета “Укрзалізниці” и потребовала начать поиск компетентных специалистов, рассказывала глава ВСК, нардеп от “Слуги народа” Юлия Гришина.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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