Ткаченко рассказал, какая доля в киноиндустрии Украины приходится на отечественные фильмы

Речь об этом зашла после вопроса, когда в Украине появятся фильмы мирового масштаба.

“Заработало возвращение определенных средств западным организациям, которые здесь снимают фильмы, начались серьезные разговоры о больших совместных проектах”, – сказал Ткаченко.

По его словам, общие проекты с Западом помогут тем, кто получил убытки и не торгует с Россией.

“Во-вторых, открытие нам возможностей сотрудничать для мирового рынка. А это уже совсем другие возможности и относительно в том числе обучения наших людей работать на таком уровне, и привлечение средств”, – объяснил министр.

Он заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией кинопроизводству не мешает.

“Есть разрешение работать киногруппам во время пандемии. Здесь снималось несколько западных проектов и в прошлом году, и сейчас снимается. То есть приятно слышать, что Запад для себя открывает Украине”, – отметил Ткаченко.

По его данным, в стране 8-10% от общего оборота доходов от кино занимают украинские фильмы.

“На очереди новый этап […] Мы переходим к качеству”, – анонсировал министр.

Контекст:

В 2020 году Государственное агентство Украины по вопросам кино выдало прокатные удостоверения на 1702 фильма.

В апреле 2021 года Ткаченко заявлял, что популярным должно быть украинское патриотическое кино.

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