 

В Черниговской области зарегистрировали три случая ботулизма

10.05.2021, 12:48, Новости дня
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Отмечается, что причина заболевания во всех случаях – вяленая неразделанная рыба.

В частности, заболел 34-летний житель Чернигова, 38-летняя и 67-летний жители Черниговской области. Больные находятся на лечении в медицинских учреждениях Чернигова.

Как подчеркнули в областном лабораторном центре, всего в этом году ботулизмом заболело семь человек.

“Специалистами ГУ “Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины” проводится расследование случаев заболевания и лабораторные исследования для подтверждения диагноза”, – говорится в сообщении.

Контекст:

По информации “Черниговского областного лабораторного центра Минздрава Украины”, первый в 2021 году случай заболевания ботулизмом в регионе был зарегистрирован 21 апреля в 32-летнего жителя облцентра. Врачи оценили его состояние как средней тяжести.

Ботулизм – заболевание, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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