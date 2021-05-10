 

“Меладзе знали, что Надя – бриллиант”, “Да они просто куш сорвали”. Мейхер показала, как выглядела в 16 лет

10.05.2021, 11:54, Новости дня
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“Мне тут лет 15–16. Еще была студенткой педагогического училища. Танец под песню [французской певицы] Patricia Kaas Mon mec a moi”, – подписала она фото.

“Такая милая. Щечки детские”, – прокомментировали фото подписчики.

“Красавица от бога. [Братья Константин и Валерий] Меладзе знали, что Надя бриллиант”, – написали в комментариях подписчики.

“Да они просто сорвали куш, когда встретили ее. Моя любимая, я так хотела быть на нее похожа в детстве”, – отреагировала на реплику поклонница артистки.

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Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

Контекст:

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища Мейхер поступила в колледж имени Ушинского при Киевском университете имени Гринченко, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы “ВИА Гра”, проработав в коллективе с перерывами до 2011 года. В составе группы Мейхер записала несколько совместных песен с братом продюсера группы Константина Меладзе, певцом Валерием Меладзе.

После ухода из группы артистка объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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