СБУ конфисковала первую партию чернобыльской водки. Ее планировали отправить в Великобританию

В партии, которую конфисковали, было 1500 бутылок, ее планировали отправить в Великобританию, говорится в релизе.

“Чернобыльская спиртовая компания” – социальное предприятие, созданное британским профессором Джимом Смитом и украинскими учеными. Водку “Атомик” она производит совместно с фирмой “Палиночка” из яблок, выращенных возле поселка Народичи рядом с Чернобыльской зоной отчуждения. В релизе говорится, что это один из наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской атомной станции населенных пунктов.

Точная причина конфискации неизвестна, отмечают производители.

“Похоже, что они обвиняют нас в использовании поддельных украинских акцизных марок, но это не имеет смысла, поскольку бутылки предназначены для рынка Великобритании и четко маркированы акцизными марками Великобритании”, – сказал Смит.

Впервые водку “Атомик” в Чернобыльской зоне изготовили в 2019 году из пшеницы, выращенной в Чернобыльской зоне, и чернобыльской воды, отмечает “Интерфакс-Украина”.

Она оказалась “не более радиоактивной, чем любая другая водка”, отмечал тогда Смит.

“Мы взяли зерно, которое было немного загрязнено, и воду из Чернобыльской зоны, а затем дистиллировали ее. “Мы попросили наших друзей из Саутгемптонского университета, у которых есть прекрасная лаборатория, проверить, смогут ли они найти какие-то признаки радиоактивности. Они не смогли найти ничего – все было ниже уровня, который они могли зафиксировать”, – цитирует его “ВВС News Україна”.

Контекст:

Закон, который отменил государственную монополию на производство спирта в Украине, вступил в силу 1 июля 2020 года. С тех пор лицензию на производство могут получить предприятия любой формы собственности. Однако до 1 июля 2021 года спирт должен производиться только на государственных заводах.

На сайте “Чернобыльской спиртовой компании” говорится, что до 70% прибыли от продажи водки “Атомик” будут направлены на поддержку общин в пострадавших районах Чернобыльской зоны и на сохранение дикой природы.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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