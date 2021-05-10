 

Свитолина и другие украинки из топ-100 опустились в рейтинге WTA

10.05.2021, 9:12, Новости дня
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Украинку обошла белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая поднялась с седьмой сразу на четвертую позицию благодаря победе на турнире в Мадриде.

Потеряли позиции в рейтинге WTA и другие ведущие теннисистки из Украины: дисквалифицированная Даяна Ястремская находится теперь на 32-м месте (минус одно), Марта Костюк – на 79-м (минус две позиции), Катарина Завацкая – 130-я (минус два).

Ближайшая к топ-100 украинка, которая поднялась в мировом рейтинге – Ангелина Калинина (141-е место, улучшение на 24 позиции). Она обошла Лесю Цуренко, которая опустилась со 138-го на 142-е место.

Первой ракеткой мира остается Эшли Барти из Австралии. В тройку лучших входят также Наоми Осака из Японии и Симона Халеп из Румынии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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