 

“Он был именно тем, в чем мы нуждались”. Барак Обама сообщил о личной утрате

10.05.2021, 9:12, Новости дня
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“Сегодня наша семья потеряла настоящего друга и верного компаньона. Более десяти лет Бо был постоянным, нежным спутником нашей жизни. Он был рад видеть нас в наши хорошие и плохие дни, а также каждый день в промежутках между ними”, – написал Обама.

Он отметил, что пес терпел всю суету, связанную с пребыванием в Белом доме, обладал мощным лаем, но не кусался, любил прыгать в бассейне летом, был дружен с детьми.

“Он был именно тем, в чем мы нуждались, и даже больше, чем мы ожидали. Мы будем очень по нему скучать”, – заявил 44-й президент США.

https://www.facebook.com/barackobama/posts/10158625782421749

Контекст:

Барак Обама занимал президентский пост в США с 20 января 2009 года по 20 января 2017-го. 

Он лауреат Нобелевской премии мира 2009 года. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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