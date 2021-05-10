 

Саудовская Аравия разрешит хадж на специальных условиях

10.05.2021, 9:12, Новости дня
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Отмечается, что мероприятия пройдут “в безопасной среде”, так как королевство “ставит здоровье и безопасность человека превыше всего”.

Органы здравоохранения Саудовской Аравии продолжают оценивать обстановку, подчеркивает агентство. Детали по проведению хаджа, а также меры по контролю за распространением коронавируса, будут объявлены позже.

Контекст:

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало 5 мая, что власти Саудовской Аравии рассматривают возможность запрета участия иностранцев в ежегодном хадже в Мекку.

Паломничество в Мекку является пятым столпом ислама после шахады (свидетельство о вере в Аллаха), молитвы (намаз), милостыни (закят) и поста (саум). Ориентировочные даты хаджа в 2021 году – с 17-го по 22 июля.

В прошлом году власти Саудовской Аравии приняли решение ограничить количество паломников из-за пандемии – посетить мероприятие смогли только те, кто уже проживал в стране. Для хаджа отобрали тысячу человек, две трети из них – иностранцы 160 национальностей.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным министерства здравоохранения Саудовской Аравии на 9 мая, за все время пандемии в королевстве подтвердили более 426 тыс. случаев коронавирусной инфекции (982 – за сутки 8 мая), умерли 7072 человека с COVID-19, отмечает Саудовское агентство печати.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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