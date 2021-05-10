 

В США крупнейший трубопровод подвергся атаке, вероятно, российских хакеров. Объявлена чрезвычайная ситуация

10.05.2021, 9:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Colonial Pipeline транспортирует 45% дизельного топлива, керосина и бензина на Восточное побережье США. Из-за кибератаки его работа была заблокирована, над возобновлением работают до сих пор. 

В связи с этим в США объявили режим чрезвычайно ситуации – это позволит перевозить топливо автоцистернами, отмечает ВВС. Временное освобождение от ограничений на перевозки бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов получили 18 штатов.  

По данным телеканала, атаку с использованием вредоносной программы-вымогателя провела группировка DarkSide: она проникла в сеть трубопровода еще 6 мая и взяла в “заложники” почти 100 Гб данных. 

По информации CNN, DarkSide – российская группа. 

Контекст:

The Washington Post сообщала о причастности хакеров группировки APT29, известной как Cozy Bear, к кибератаке на правительственные сайты США, в числе которых министерства финансов и торговли страны, которая произошла 13 декабря 2020 года. Хакеры, по информации издания, сотрудничают со Службой внешней разведки России. Жертвами атаки стали государственные, консалтинговые, технологические, телекоммуникационные и нефтегазовые компании в США, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Организации взломали через сервер обновлений системы управления сетью, созданный фирмой SolarWinds.

13 декабря стало известно, что хакеры, которые, вероятно, работают на Россию, похитили информацию из министерства финансов США и управления по телекоммуникациям и информации министерства торговли страны.

США 15 апреля ввели новый пакет санкций против России. Они коснулись 32 лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США в 2020 году, и шести технологических российских компаний, которые оказывают киберподдержку российским спецслужбам, сообщили в Белом доме. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.08 / Политолог указал на связь между мошенничеством депутата МГД и Навальным

18.04 / Гинцбург оценил эффект от вакцинации Путина

25.06 / Москвичам предсказали аномальную жару в субботу

19.08 / Участника незаконного украинского батальона задержали в Крыму

03.12 / В мире: В поражении Армении в Карабахе обвинили российское оружие

18.09 / Телеканал NewsOne проверят из-за заявлений о Стерненко

10.10 / Трамп заявил о фальсификации выборов. 50 тыс. избирателей в Огайо получили ложные бюллетени

24.02 / Глава НДП Супрун обвинила “Слугу народа” в попытке госизмены

02.02 / Рогозин отказался от участия в лунной гонке с США

15.03 / К концу столетия зима в РФ будет длиться всего 2 месяца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика