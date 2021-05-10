В РФ создадут умный браслет для диабетиков

Российские ученые разрабатывают умный браслет с неинвазивным сенсором, который позволит часто и с высокой точностью измерять уровень глюкозы в крови.

Как сообщили РИА «Новости» в Центре компетенций НТИ «Сенсорика» (разработчик браслета), сенсор сможет измерять концентрацию глюкозы с высокой точностью и не менее 12 раз в час. Показатели будут передаваться на смартфон, который через облачный телемедицинский сервис сможет отправлять статистические данные врачу. Дальше специалист сможет проанализировать данные в специальном приложении.

В готовом коммерческом варианте устройство будет представлять собой носимый браслет. В 2021 году планируется изготовить и протестировать опытный образец на базе Сеченовского университета. Коммерциализация будет осуществляться индустриальным партнером проекта ООО «Эсдиар».

Сахарный диабет – аутоиммунное заболевание, характеризующееся повышением уровня сахара в крови. Существует два основных вида диабета. При первом типе, инсулинозависимом, человеку требуются постоянные инъекции гормона инсулин. При втором типе, который также называют инсулиннезависимым, чаще всего требуются таблетированные препараты и строгая диета.

Людям как с первым, так и со вторым типом диабета необходимо постоянно измерять уровень глюкозы крови, чтобы правильно компенсировать заболевание. Для этого существуют глюкометры – приборы, быстро измеряющие уровень сахара с помощью капли крови. Также есть системы постоянного мониторинга глюкозы, которые устанавливаются подкожно. Все эти способы позволяют получить довольно точные данные, но только инвазивным путем.