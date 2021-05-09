Чемпионом Германии по футболу девятый раз подряд стала “Бавария”

В этот же игровой день главный конкурент “Баварии” за чемпионство, РБ “Лейпциг”, проиграл “Боруссии” из Дортмунда со счетом 2:3.

Отрыв мюнхенской команды от лейпцигской достиг 10 очков (74 очка и 64 очка соответственно), и за два тура до завершения чемпионата его победителем стала “Бавария”.

Это девятое чемпионство мюнхенцев подряд. Последний раз Бундеслигу выигрывала не “Бавария” в сезоне 2011/2012, когда триумфатором турнира стала дортмундская “Боруссия”.

Нынешнее чемпионство стало для “Баварии” 31-м в истории клуба. Еще 10 раз команда из Мюнхена становилась серебряным призером и пять раз – бронзовым.

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