Go-A и украинская делегация отправились в Роттердам на “Евровидение 2021”

Видео съемок в аэропорту перед вылетом разместили в Instagram группы.

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Допис, поширений Go_A (@go_a_band)

Позже на официальной странице песенного конкурса в Украине сообщили, что украинская команда уже прилетела в Амстердам и вскоре отправится в Роттердам, где и будет проходить “Евровидение 2021”.

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Допис, поширений Євробачення (@suspilne.eurovision)

Контекст:

Конкурс “Евровидение 2021” будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме 18-го, 20-го и 22 мая – из-за пандемии коронавируса мероприятие состоится в новом формате. Участие в “Евровидении 2021” примут представители 39 стран.

Go-A с песней Shum выступит в первом полуфинале под 15-м номером.

Мероприятие будет проходить в присутствии 3,5 тыс. зрителей – они станут участниками эксперимента, инициированного правительством Нидерландов, целью которого является проверка безопасности проведения массовых мероприятий в условиях пандемии.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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