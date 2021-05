Twitter позволил пользователям оставлять чаевые за твиты

Узнать о том, что у аккаунта включена функция чаевых можно по значку денег возле кнопки подписки. Нажав этот значок пользователь откроет перечень платежных систем, через которые можно отправить деньги.

Пока что функция чаевых работает в тестовом режиме для тех, кто использует англоязычную версию соцсети. Получать и отправлять чаевые пока может только ограниченная группа пользователей соцсети. В эту группу входят криейторы, журналисты, эксперты и некоммерческие организации.

Инструкцию, как пользоваться чаевыми в Twitter, соцсеть опубликовала на своей странице в Twitter.

show your love, leave a tip

now testing Tip Jar, a new way to give and receive money on Twitter *

more coming soon… pic.twitter.com/7vyCzlRIFc

— Twitter (@Twitter) May 6, 2021

Вместе с тем, пользователи, которые уже воспользовались новой функцией, заметили некоторые проблемы с безопасностью. В частности, если слать чаевые через платежную систему PayPal, то получатель может узнать почтовый адрес отправителя. Об этом сообщила эксперт по безопасности Рейчел Тобак.

Huge heads up on PayPal Twitter Tip Jar. If you send a person a tip using PayPal, when the receiver opens up the receipt from the tip you sent, they get your *address*. Just tested to confirm by tipping @yashar on Twitter w/ PayPal and he did in fact get my address I tipped him. https://t.co/R4NvaXRdlZ pic.twitter.com/r8UyJpNCxu

— Rachel Tobac (@RachelTobac) May 6, 2021

Менеджер по продуктам Twitter Кайвон Бейкпур поблагодарил ее за информацию, но сказал, что Twitter не может контролировать, как PayPal обрабатывает эту информацию.

this is a good catch, thank you. we can’t control the revealing of the address on Paypal’s side but we will add a warning for people giving tips via Paypal so that they are aware of this.

— Kayvon Beykpour (@kayvz) May 6, 2021

Платежная система PayPal тем временем заявила, что проблема возникла из-за того, что в своей функции чаевых Twitter использовался вариант оплаты “товары и услуги”, в котором сообщается информация о доставке этих товаров. Чтобы избежать разглашения личной информации пользователи могут переключаться на опцию “друзья и семья” во время оплаты, отмечает BBC.

