Солонин: Мне анонимно говорили, что реальные потери СССР были подсчитаны сразу после Второй мировой, потому что в Советском Союзе каждая человеческая единица была учтена

По его словам, разница в цифрах связана с некорректной формулировкой вопроса.

“Во всем мире под жертвами войны понимаются убитые. То есть люди, чья жизнь была насильственно в ходе войны пулями, бомбами, снарядами и танками прекращена. У нас в Советском Союзе, сейчас и в России, и предполагаю, что и в Украине, принят другой подход, очень расширительный, когда под жертвами войны подразумевается общая сверхнормативная убыль населения. То есть, по некоторым предположениям, оценкам и расчетам демографов, должно было быть столько, а оказалось вот столько. Эту разницу мы называем жертвами войны”, – сказал он.

По словам Солонина, такой подход является неточным и открывает возможности для спекуляций.

По его словам, в Германии есть картотека всех, кого когда-либо призывали в армию с “15 млн карточек”.

“15 млн немцев когда-то держали в руках оружие – [карточки] с именами и чем закончилось: или он вернулся живой, или вернулся раненый, или уже никогда не вернулся. И там, если я не путаю, порядка 7 млн убитых”, – сказал Солонин.

Он отметил. что в СССР “людей никто не считал, а, может быть, и считал”.

“Этот вопрос очень интересный. Я говорил с людьми, на условиях анонимности они мне говорили: “Не морочь голову, давно все посчитано”. Посчитано было сразу после войны, эти папочки в сейфе лежат. Сразу после войны была подсчитана реальная картина, потому что в Советском Союзе каждая человеческая единица была учтена: прописка – раз, хлебная карточка – два, военкомат для мужчин – три. И заметьте: нарушение паспортного режима – уголовный срок, отсутствие карточки – голодная смерть, не стал на учет в военкомат – уголовный срок. Поэтому, конечно же, государство знало, сколько у него людей. Но они делают вид, что не знают. Папочка эта, о которой я догадываюсь, в сейфе лежит. И все цифры, которые мы имеем и они не меняются в течение десятков лет, – это манипуляции, проведенные советскими демографами под руководством коммунистических пропагандистов с результатами переписи 1959 года”, – сказал Солонин.

Он заявил, что, “по оценочным, очень неточным расчетам”, во время Второй мировой войны погибло от 12 млн до 15 млн советских военнослужащих.

“Это примерно в четыре раза больше, чем потери немцев на Восточном фронте, включая немецких пленных, погибших в советском плену. А, по вполне официальным советским, российским данным, 450 тыс. немецких пленных из советского плена не вернулись. Плюс к этому порядка 4–5 млн человек гражданского населения, которое было в прямом смысле этого слова убито на оккупированной немцами территории. Это прежде всего 2,7 млн – геноцид еврейского населения, плюс антипартизанские карательные акции, плюс многочисленные локальные гражданские войны, как было в Западной Украине, плюс сам фронт – фронт катился туда, катился оттуда, “Катюши” стреляли, пушки стреляли, бомбы падали и гражданское население погибало в огромном количестве. Таким образом, если говорить о нормальных цифрах: 12–15 млн погибших солдат (безумный разброс) и порядка 4–4,5 млн гражданского населения, погибшего, убитого на оккупированной территории”, – сказал Солонин.

Историк добавил, что “все остальное – манипуляции с понятием “сверхнормативная численность”, которым можно манипулировать, как хочешь”.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Контекст:

23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

В 1941 году Германия с союзниками, вопреки договору, совершила нападение на СССР. Период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в российской историографии называют Великой Отечественной войной.

В РФ утверждают, что СССР “никогда не был союзником гитлеровской Германии” и что он вынужденно подписал договор о ненападении. В МИД России в 2019 году заявили, что этот шаг позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны, “тем самым были спасены сотни тысяч жизней”.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

—