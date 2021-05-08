 

Заслуженный артист Дмитрий Назаров выступил против «бессмысленного парада»

08.05.2021, 15:38, Новости дня
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Советский и российский актер театра и кино Дмитрий Назаров продекламировал стихотворение, в котором выступил против проведения в РФ «бессмысленного», по его словам, парада в честь Дня Победы.

В стихотворении он задается вопросом, зачем в РФ «оттачивать парад». «Парад чего? Парад бессилья, парад запретов и оград», – говорит он в видео.

«Воинственные железяки везут воинственных ребят. Росгвардия и автозаки замкнут бессмысленный парад», – такими строками заканчивается «произведение» Назарова.

В Сети видеозапись вызвала волну возмущения. «Еще один деятель культуры – о «бессмысленном параде». Заслуженный артист России, между прочим. И народный», – отметил военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Парад Победы надо проводить всегда! Ибо только благодаря ему, ежегодно, из подполья и чуланов вылазит всякая нечисть, которая долгое время рядилась в «одежды светлы». (…) Жалкие падшие кумиры за тридцать серебряников продавшие свои души ради минут суетной славы, последней славы их бессмысленной жизни», – отметил военный эксперт Алексей Леонков в Telegram.

Напомним, в субботу в Москве были задержаны четыре человека за попытку сорвать репетицию парада Победы.

Между тем президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что 9 Мая остается главным праздником в России.



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