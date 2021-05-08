Le Figaro – «раньше нас оскорбляли, теперь убивают» — французские полицейские требуют покончить с пропагандой ненависти к правоохранителям

Недавнее убийство полицейского в Авиньоне в ходе операции борьбе с наркотрафиком стало следствием распространившейся во Франции культуры ненависти к правоохранителям, уверяют на страницах Le Figaro руководители полицейских профсоюзов. По их словам, к трагедии привели многочисленные обличительные речи политиков, звёзд и общественных организаций в адрес полицейских, которых постоянно обвиняют в расизме и насилии. В результате, в глазах части общества полицейские стали врагами государства, констатирует издание.



Reuters

«Это не просто происшествие, а чрезвычайное происшествие», — так охарактеризовал генеральный секретарь профсоюза комиссаров Национальной полиции Давид Ле Бар убийство 36-летнего полицейского в Авиньоне в ходе операции по борьбе с наркотрафиком. По убеждению Ле Бара, эта трагедия не связана с войной «наркобаронов». Это убийство — результат гораздо более глубокого зла, укоренившегося во французском обществе: ненависти к полицейскому, считает профсоюзный лидер.

По его словам, к драме привели многочисленные обличительные речи, которые в течение нескольких месяцев сыпались на представителей правоохранительных органов. Полицейские профсоюзы внимательно следят за обвинениями со стороны политиков, кинозвёзд, ассоциаций или коллективов в адрес стражей порядка. Нескончаемый «судебный процесс» над институтом полиции, обвиняемом в укрывательстве структурного расизма и системном насилии, привёл установлению в стране «токсичной» атмосферы, вылившейся в ненависть к людям в форме, уверен глава объединения.

Нападки на госслужащих, имеющие огромный успех в соцсетях, также распространяются некоторыми СМИ, жалуются сегодня полицейские. Несколько дней правоохранители были особенно возмущены первой полосой газеты Libération с изображением изуродованного лица молодого человека и заголовком: «Выстрел из пневматической винтовки: кадры, уличающие полицию». «Это происходит непрерывно и превращается в антиполицейскую пропаганду. Попустительство в отношении всех этих разговоров создаёт опасную почву, подпитывающую ненависть к полиции, а в конечном итоге и к Франции», — считает один из госслужащих.

На местах правоохранительные органы сталкиваются с последствиями этих непрекращающихся обвинений, из-за которых в сознании некоторой части общества произошла подмена понятий: «Враги республики — это мы, полицейские! Это значит, что нас снимают, показывают на нас пальцем и в конце концов нападают на нас», — негодует Фредерик Лагаш, официальный представитель профсоюза Alliance Police nationale. «Действия госслужащих стали в глазах некоторых незаконными. Нас обвиняют во всех грехах, и у коллег кончается терпение. Это уже невыносимо», — подчеркивает Дени Жакоб, генеральный секретарь профсоюза Alternative police-CFDT.

По словам газеты, профсоюзы коллекционируют фразы, брошенные в телевизионных эфирах, демонстрируя уровень враждебности по отношению к полиции. Недавно, к примеру, было услышано: «Я больше не решаюсь выходить на улицу, боюсь полицейских».

В глазах всех полицейских подобные речи, произносимые регулярно, поощряют сопротивление и даже узаконивают насилие в отношении правоохранительных органов — насилие, которое в последние годы только растёт. «Раньше во время задержания полиция действовала, выслушивая оскорбления со стороны окружавшей её группы сообщников. Затем последовало систематическое неповиновение лиц, которых мы только что арестовали. А теперь на полицию нападают», — рассказывает один стражей порядка.

Перед лицом этого опасного усиления напряжённости профсоюзы ожидают от государства решительной реакции. «И на этот раз дело не в средствах, не в том, чтобы получить больше персонала, а в том, чтобы прекратить эту ненависть к полиции», — подчёркивает Давид Ле Бар. По мнению Дени Жакоба этот процесс, в частности, должен включать в себя санкции против тех, кто выдвигает необоснованные обвинения в адрес правоохранительных органов. «Министр внутренних дел должен систематически преследовать за клевету и наговоры», — считает он. С точки зрения представителя стражей порядка свобода слова не означает, что всё разрешено. «Не важно, знаменитости это ли нет, никто не должен быть выше закона», — настаивает Жакоб.