ЕК утвердила контракт с BioNTech – Pfizer на 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса

Еврокомиссия (ЕК) утвердила контракт с концерном BioNTech – Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины против коронавирусной инфекции, сообщила в субботу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Рада сообщить, что Еврокомиссия только что одобрила контракт с BioNTech – Pfizer на гарантированную поставку 900 млн доз вакцины и еще 900 млн доз в резерве на 2021-2023 годы», – передает ее заявление ТАСС.

Ранее Еврокомиссия подала в суд иск к AstraZeneca за нарушение контракта на поставки вакцины в Европейском союзе. В апреле Европа столкнулась с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать планы Брюсселя по вакцинации.