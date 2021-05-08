 

“Быдло украинское, угомонитесь”. Дочь судьи Печерского суда вступилась за Басту и заявила, что Украина “про…бала Крым”

08.05.2021, 12:20, Новости дня
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Видео Константинова опубликовала 7 мая в своем Instagram, однако после общественного резонанса удалила ролик. Его опубликовал Telegram-канал Червоний Губер.

“Кстати, пока не пошла на пляж, хотела высказаться насчет новостных событий, связанных с одним из моих любимых русских исполнителей Бастой, который приехал в Киев. И я читаю в новостях, что ему доказывают, рассказывают, что Крым – наш, бегают за ним, не дают человеку отдохнуть, блин, в заведениях каких-то. Какое-то наше быдло украинское. Угомонитесь, бл…ть. То, что он артист и выступал в Крыму, вообще ничего, бл…ть, не значит. Он (Крым) уже не наш. Смиритесь уже, бл…ть. Про…бали”, – говорит Константинова в ролике.

По словам девушки, в Украину “уже никто из нормальных исполнителей не приезжает”.

“Кого нам слушать, наше украинское дерьмо? Я не вывожу. У меня уши вянут от этого дерьма. Alyona alyona эту конченую или кого слушать?”, – заявила она.

В своем Instagram Константинова рассказала, что ей 20 лет и она учится на юридическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Журналистка Слідство.Інфо Евгения Моторевская в своем Facebook сообщила, что блогер является дочерью судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой. Кроме того, отчим Константиновой – Виктор Кицюк – тоже является судьей этого же суда.

По словам Моторевской, в 2020 году 20-летнюю девушку задержали полицейские за езду в нетрезвом виде. Дело по этому факту рассматривал тот самый Печерский суд и судья в итоге его закрыл.

https://www.facebook.com/motorevska/posts/4505481889479433

Журналист Олег Новиков также выяснил, что родным отцом Константиновой является бывший сотрудник СБУ Анатолий Тарасюк. В 2012 году он был директором учебно-научного института контрразведывательной деятельности академии СБУ, а сейчас возглавляет управление Госбюро расследований, которое занимается делами Майдана.

Также, по словам журналиста, отчим Константиновой Кицюк “засветился” в преследовании автомайдановцев и имел подозрение за вынесение неправосудного решения.

https://www.facebook.com/olegnovikovkh/posts/5486526194756142

После того, как видео блогерши распространилось по сети, а СМИ и журналисты начали обнародовать информацию о ее родных, Константинова опубликовала пост с извинениями.

“Я хочу сделать заявление и принести извинения украинским гражданам, у которых высказанная мной информация вызвала возмущение и оправданный гнев… Если он (Баста. – “ГОРДОН”) действительно поддерживал аннексию Крыма, то я не разделяю этого”, – заявила она.

Также девушка добавила, что она из семьи юристов, которые “уважают законы и Конституцию Украины, которые добились всего самостоятельно своим трудом и порядочностью”. Кроме того, Константинова отметила, что своими высказываниями опозорила своих родных.

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Публикация от A N A S T A S I A (@konstanta00)

На скандал отреагировала и администрация Киевского национального университета имени Шевченко, где учится Кнстантинова. Там заявили, что осуждают любые проявления сепаратизма и поддерживают территориальную целостность Украины.

https://www.facebook.com/kyiv.university/posts/5706556166036285

Контекст:

Российскому артисту Басте был запрещен въезд в страну из-за концертов в оккупированном Крыму, однако в сентябре прошлого года его исключили из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, так как истек срок запрета.

По данным концертных афиш, 25 и 26 июня в Киеве должен состояться концерт российского исполнителя.

3 мая стало известно, что Баста приехал в Украину. Видео артиста в киевском ресторане опубликовали на YouTube-канале SB Boss News. Автор видео напомнил Басте, что Крым украинский перед тем, как охранники россиянина вытолкали украинца за двери. После этого активист Сергей Стерненко сообщил в Facebook, что “неравнодушные граждане готовы дать около $1000” за информацию о местонахождении музыканта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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