 

За сутки в РФ выявили 8,3 тыс. случаев коронавируса

08.05.2021, 10:48, Новости дня
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В РФ за сутки зарегистрировано 8 тыс. 329 новых случаев коронавируса, общее число выявленных случаев за все время составило 4 млн 871 тыс. 843, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

За сутки скончались 370 человек, общее число летальных исходов за все время эпидемии увеличилось до 112 тыс. 992, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве за минувшие сутки выявлено 2 тыс. 765 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 726, в Московской области – 630.

Накануне в РФ выявили 8 тыс. 386 новых случаев коронавируса, таким образом, число новых случаев за сутки сократилось на 57.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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