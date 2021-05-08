За сутки в РФ выявили 8,3 тыс. случаев коронавируса

В РФ за сутки зарегистрировано 8 тыс. 329 новых случаев коронавируса, общее число выявленных случаев за все время составило 4 млн 871 тыс. 843, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

За сутки скончались 370 человек, общее число летальных исходов за все время эпидемии увеличилось до 112 тыс. 992, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве за минувшие сутки выявлено 2 тыс. 765 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 726, в Московской области – 630.

Накануне в РФ выявили 8 тыс. 386 новых случаев коронавируса, таким образом, число новых случаев за сутки сократилось на 57.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.