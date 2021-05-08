За день до взрыва в чешской Врбетице работникам склада боеприпасов неожиданно дали отгул – СМИ

Журналисты отмечают, что в середине октября 2014 года на складах территории Врбетице было весьма оживленно, так как сотрудники оружейной компании IMEX Group, арендовавшей склады, должны были в спешном порядке подготовить взрывчатые вещества к транспортировке. Однако нанятые рабочие вдруг получили неожиданное указание взять отгул на 15 октября.

Вместо этих рабочих, по данным “Чешского радио”, в тот день на склад № 16 отправился только один человек, владелец компании Петр Бернатик-младший. При этом, как рассказали работники, ранее Бернатик всегда ходил проверять товар eще с кем-то, но не один.

Нетипичное для владельца компании поведение накануне взрыва привлекло в ходе расследования дела внимание чешской полиции. В феврале текущего года Бернатик был задержан и провел в камере предварительного заключения 48 часов. Эту информацию журналистам подтвердили как люди из ближайшего окружения Бернатика, так и источники, ознакомленные с ходом расследования.

Журналисты считают, что задержание Бернатика является свидетельством того, что полиция воспринимает владельца IMEX не только как свидетеля, но и как подозреваемого, а именно в сокрытии фактов в связи со взрывом. В частности, следователи и спецслужбы расследуют, помогал ли он, осознанно или неосознанно, российским агентам проникнуть в помещение в Врбетице, отмечает “Чешское радио”.

Адвокат IMEX Радек Ондруш признал, что временным работникам действительно предоставили выходной 15 октября 2014 года. Он аргументировал это тем, что “за ними некому было присмотреть”. Также, по его мнению, отгул и взрыв на склад на следующий день является просто совпадением.

СМИ также отмечает, что в деле кроме российских агентов Александра Мишкина и Анатолия Чепиги фигурирует еще один россиянин – Николай Шапошников. Он был внештатным консультантом компании IMEX по оружию. По данным чешских медиа, именно он отправил Бернатику электронное письмо с указанием дней, когда Чепига и Мишкин, выдававшие себя за оружейных инспекторов, прибудут во Врбетице.

Контекст:

В чешской деревне Врбетице 16 октября 2014 года взорвался склад, на котором хранилось 58 тонн боеприпасов, сообщало Lidovky. Во время взрыва погибло двое людей, а жителей окрестных сел эвакуировали. Второй взрыв случился 3 декабря того же года, но уже на другом складе во Врбетице, там хранилось 98 тонн боеприпасов. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон (1,3 млрд грн).

В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности россиян Александра Петрова и Руслана Боширова (они же Мишкин и Чепига) ко взрывам на чешских складах с боеприпасами в 2014 году. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Россиян объявили в розыск.

Чешская полиция предполагает, что, возможно, боеприпасы во Врбетице взорвались случайно – на самом деле спецслужбы РФ хотели взорвать их в Болгарии.

Информация о возможной причастности России ко взрывам в Чехии стала причиной кризиса в отношении двух стран. 17 апреля власти Чехии выслали из страны 18 российских дипломатов, так как считали их российскими агентами. В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

Чехию поддержали и другие страны ЕС – Латвия, Литва, Эстония и Словакия выслали российских дипломатов в знак солидарности.

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