 

Солонин: Для подданных Сталина и стран, которые он захватил, победа СССР во Второй мировой войне была победой одного террористического режима над другим

08.05.2021, 10:32, Новости дня
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Он отметил, что в его фразе “Колыма победила Освенцим” не стоит “пытаться увидеть какую-то чеканную формулировку, которая в четырех словах описывает итоги Второй мировой войны”.

“Тем не менее, я от нее совершенно не отказываюсь и готов и сейчас ее повторить: что для подданных (какие там граждане, какой народ) товарища Сталина, а также для стран, народов, территорий, которые Сталин смог захватить с 1939-го по 45-й год – это большой перечень, включая те же западные области современной Украины, прибалтийские страны, ныне независимые и так далее – для них да, безусловно, победа Сталина и сталинского режима в этой войне была победой одного террористического бесчеловечного режима, над другим. То есть, эти люди избежали возможности оказаться под властью режима, который выстраивал Освенцим, но остались еще на долгие десятилетия под властью того режима, который гораздо большее количество людей гнобил в лагерях, символом которых стала Колыма”, – сказал историк.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

В 1941 году Германия с союзниками, вопреки договору, совершила нападение на СССР. Период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в российской историографии называют Великой Отечественной войной.

В РФ утверждают, что СССР “никогда не был союзником гитлеровской Германии” и что он вынужденно подписал договор о ненападении. В МИД России в 2019 году заявили, что этот шаг позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны, “тем самым были спасены сотни тысяч жизней”.


Алеся БАЦМАН
главный редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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