 

Депутат Рады заявил о беде на Украине

08.05.2021, 9:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На Украине остро стоит проблема героизации пособников фашистов, с этой бедой необходимо бороться, сообщил депутат Верховной Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович в обращении к украинцам в преддверии 9 мая.

«(…) убийц называют героями и едва ли не ежедневно возводят им памятники. Что с этим делать? Бороться! Бороться, несмотря на то, что закрывают телеканалы, которые говорят правду. Мы не должны молча смотреть за тем, как другие телеканалы пропагандируют ненависть и прославляют не тех «героев». (…) Да, в стране беда! (…) Но ведь мы помним, что после 1942-го и 1943-го годов наступил май 1945-го. И я уверен, что нынешних фашистов ждет их «май 45-го», – приводятся слова депутата на сайте партии.

Рабинович подчеркнул, что День Победы будет отмечаться «до тех пор, пока мы, наши дети и внуки будут помнить о той страшной войне, пока будут живы ветераны».

Он добавил, что накануне Дня Победы в кинозале Рады прошел показ цветной копии легендарной киноленты «В бой идут одни «старики». Рабинович отметил, что партия подготовила еще мероприятия в честь Дня Победы.

Напомним, Рабинович заявлял, что совместный просмотр в Раде фильма «В бой идут одни старики» необходим, чтобы напомнить, кто был настоящим героем Украины, а кто – предателем.

С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.07 / На Камчатке существенно сократилась площадь лесных пожаров

13.03 / Паралимпийский комитет РФ получил официальное приглашение на Игры в Пекине

13.09 / США пообещали ОАЭ не поддерживать аннексию поселений Израилем до 2024 года

24.07 / Российскому вертолётоносцу будет нечего делать в Чёрном море

15.03 / База с военными США подверглась ракетному обстрелу в Ираке

03.03 / США внесли в список санкций по Навальному три германских и одну швейцарскую компании

24.12 / Трамп потребовал назначить спецпрокурора из-за фальсификаций на выборах

25.08 / Нарушали собственный закон — Al Jazeera уличил власти Кипра в продаже паспортов преступникам

26.07 / Древние следы человека были обнаружены в Мексике

11.10 / Глава МИД прибыл в Москву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика