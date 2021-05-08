Депутат Рады заявил о беде на Украине

На Украине остро стоит проблема героизации пособников фашистов, с этой бедой необходимо бороться, сообщил депутат Верховной Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович в обращении к украинцам в преддверии 9 мая.

«(…) убийц называют героями и едва ли не ежедневно возводят им памятники. Что с этим делать? Бороться! Бороться, несмотря на то, что закрывают телеканалы, которые говорят правду. Мы не должны молча смотреть за тем, как другие телеканалы пропагандируют ненависть и прославляют не тех «героев». (…) Да, в стране беда! (…) Но ведь мы помним, что после 1942-го и 1943-го годов наступил май 1945-го. И я уверен, что нынешних фашистов ждет их «май 45-го», – приводятся слова депутата на сайте партии.

Рабинович подчеркнул, что День Победы будет отмечаться «до тех пор, пока мы, наши дети и внуки будут помнить о той страшной войне, пока будут живы ветераны».

Он добавил, что накануне Дня Победы в кинозале Рады прошел показ цветной копии легендарной киноленты «В бой идут одни «старики». Рабинович отметил, что партия подготовила еще мероприятия в честь Дня Победы.

Напомним, Рабинович заявлял, что совместный просмотр в Раде фильма «В бой идут одни старики» необходим, чтобы напомнить, кто был настоящим героем Украины, а кто – предателем.

С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину.