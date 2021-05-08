 

7 мая оккупанты на Донбассе открывали огонь 11 раз, применяли дистанционное минирование – штаб ООС

08.05.2021, 8:44, Новости дня
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“Враг трижды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Пески. Возле Шумов противник вел огонь из артиллерийских установок 122-мм калибра, минометов 120-мм калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Новгородского оккупанты совершили обстрел из минометов 120-го калибра. Из крупнокалиберных пулеметов оккупанты совершили обстрел в направлении Верхнеторецкого И Невельского, а у Авдеевки – еще и из ручных противотанковых гранатометов. Недалеко от Новотошковского российские захватчики вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у Водяного – еще и из подствольных гранатометов”, – заявили в штабе.

Также в районе Пивденного оккупанты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2, добавили в пресс-центре.

Среди украинских военнослужащих потерь нет.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/815185839412151/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины рассказали, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

В 2021 году у украинских военных уже не менее 37 боевых потерь, говорил бывший главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 1 мая.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибло 99 военнослужащих, сообщали в ВСУ 7 мая.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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