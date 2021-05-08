Евросоюз подготовит четвертый пакет санкций против Белоруссии

Европейский союз работает над четвертым по счету пакетом санкций против Белоруссии, его согласование ожидается в июне, сообщил источник в ЕС.

«Мы действительно работаем над четвертым пакетом санкции по Белоруссии. Различные рабочие группы в Совете ЕС должны достичь договоренности по составляющей. По моему мнению, их стоит ждать к следующему заседанию глав МИД в июне», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Минск подготовил ответные меры на случай введения новых санкций со стороны Запада. Они могут коснуться европейского бизнеса в республике.

Владимир Макей также заявил, что санкции Запада в отношении Белоруссии способствуют укреплению интеграционных процессов с Россией.

Напомним, Евросоюз продлил на 12 месяцев санкции против 88 представителей руководства и бизнеса Белоруссии. Санкции действуют, в том числе, против президента Белоруссии Александра Лукашенко.