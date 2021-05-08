 

Блинкен признал подрыв миропорядка Соединенными Штатами

08.05.2021, 5:24, Новости дня
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Ряд действий США за последние годы подрывал «основанный на правилах порядок» и веру других в приверженность Вашингтона к соблюдению этих правил, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН.

«Все должны нести ответственность за верность обязательствам, которые мы приняли на себя добровольно. Это касается и Соединенных Штатов. Я знаю, что некоторые наши действия в последние годы подрывали порядок, основанный на правилах, и заставляли других задаваться вопросом, привержены ли мы все еще ему», – цитирует ТАСС госсекретаря США.

Вместе с тем он добавил, что администрация президента США Джо Байдена продемонстрировала миру готовность сотрудничать в рамках многосторонних институтов. В качестве примеров он упомянул возвращение Вашингтона в Парижское соглашение по климату и повторное присоединение к ВОЗ, передает РИА «Новости». 

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил о начале крушения мирового порядка под предводительством США и группы поддерживающих Вашингтон стран. По его словам, «мировой порядок, основанный на правилах» – это произвол США и ближайших союзников, поскольку он основан на правилах, которые устанавливают в Вашингтоне. И он не обеспечивает «международного мира» – это ложь».

Тем временем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил, что некоторые западные государства во главе с США хотят любой ценой сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике.

В сентябре 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о движении мира к многополярному устройству. В апреле того же года президент РФ Владимир Путин перед визитом в Китай отверг претензии США на единоличное глобальное лидерство. Ранее в США признали потерю статуса важнейшего игрока на мировой арене, а Пентагон объявил о попытках РФ и Китая создать новый миропорядок.



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